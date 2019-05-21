Француз Демар победил на 10-м этапе «Джиро д’Италия». Кузнецов — 18-й

Десятый этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» проходил от Равенны до Модены. Протяжённость равнинного этапа составила 145 км. Его выиграл француз Арно Демар из Groupama — FDJ. Россиянин Вячеслав Кузнецов финишировал на 18-м месте.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

10-й этап. Равенна — Модена, 145 км



1. Арно Демар (Франция, Groupama — FDJ) – 3:36.07

2. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck — Quick Step) – то же время

3. Рюдигер Зелиг (Германия, Bora — Hansgrohe) – то же время

18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время

53. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – то же время

54. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же время

131. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 2,10



После десяти этапов



1. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – 39:44.39

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – + 1,50

3. Нанс Петерс (Франция, AG2R La Mondiale) – + 2,21

22. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 5.22

26. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 6.01

107. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 39.03

154. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 1:21.48.