Француз Демар победил на 10-м этапе «Джиро д’Италия». Кузнецов — 18-й

Десятый этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» проходил от Равенны до Модены. Протяжённость равнинного этапа составила 145 км. Его выиграл француз Арно Демар из Groupama — FDJ. Россиянин Вячеслав Кузнецов финишировал на 18-м месте.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»
10-й этап. Равенна — Модена, 145 км
1. Арно Демар (Франция, Groupama — FDJ) – 3:36.07
2. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck — Quick Step) – то же время
3. Рюдигер Зелиг (Германия, Bora — Hansgrohe) – то же время
18. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – то же время
53. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – то же время
54. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же время
131. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 2,10
После десяти этапов
1. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – 39:44.39
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – + 1,50
3. Нанс Петерс (Франция, AG2R La Mondiale) – + 2,21
22. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 5.22
26. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 6.01
107. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 39.03
154. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 1:21.48.
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