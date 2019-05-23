Соколов рекомендован на пост старшего тренера сборной России по бобслею

Президиум Федерации бобслея России рекомендовал Олега Соколова на пост старшего тренера сборной России по бобслею. Его кандидатуру должно утвердить Министерство спорта России.



«Президиум проголосовал за мою кандидатуру. Замечу, что мы голосовали за список и в нём я — старший тренер сборной России по бобслею. Сейчас этот список отправлен в Министерство спорта. У нас есть чёткий план подготовки к следующему сезону. Региональные тренеры уже в курсе, как будет проходить процесс. Основная команда начнёт готовиться к сезону 5 июля в Сочи на базе „Юг-Спорт“, юниоры начнут раньше, примерно 10 июня, в Кисловодске. Основной упор будет сделан на общефизическую подготовку», — цитирует Соколова ТАСС.

Первый сбор начнётся на стартовой эстакаде в Парамоново 5 августа.

«20 августа он завершится, и по его окончании у нас там же пройдут соревнования с обязательным участием всех членов сборной», — сказал Соколов.



С 2010 по 2012 год Соколов занимал пост главного тренера сборной России по бобслею.