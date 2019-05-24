Трефилов: самый сложный момент — операция с искусственной остановкой сердца

Главный тренер «Кубани» и сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что пережил искусственную остановку сердца, и рассказал, когда возобновит работу с национальной командой.
«Самый сложный момент – операция. С искусственной остановкой сердца. Я её пережил. Сказать, что не было страшно, – совру. Было страшно. Мы все живые люди. Умирать никто не хочет. А можно перед операцией на сердце точно знать, что ещё увидишь этот мир? Вот. И никто не может. Даже врачи.
Доктор сказал, что пока не нужно работать со сборной России. Во-первых, ещё нельзя летать. Во-вторых, ехать 1200 километров (в Москву на сборы) – тоже слишком долго. В-третьих, он понимает, что я не буду там просто тихонечко стоять. Поэтому на этот раз сказал: «Нет».
Я ко всему готов. Надо – значит надо! Но пока ещё вынужден слушаться людей в белых халатах. Ну а в сборной я незримо присутствую, всё время с тренерами общаемся. Я доверяю их мнению. Но, думаю, июльский сбор с национальной командой в Сочи проведу полностью в рабочем состоянии", — цитирует Трефилова «Р-Спорт».
- 24 мая 2019
-
11:30
-
11:11
-
10:59
-
10:48
-
09:51
-
09:51
-
09:38
-
01:37
-
00:41
- 23 мая 2019
-
23:59
-
23:40
-
23:12
-
21:55
-
20:29
-
20:08
-
19:50
-
19:42
-
19:21
-
18:15
-
17:28
-
17:21
-
16:33
-
16:27
-
15:59
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
13:31
-
12:14
-
12:00
-
11:39
-
11:12
-
10:40
-
09:41
-
09:31