Трефилов: самый сложный момент — операция с искусственной остановкой сердца

Главный тренер «Кубани» и сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что пережил искусственную остановку сердца, и рассказал, когда возобновит работу с национальной командой.

«Самый сложный момент – операция. С искусственной остановкой сердца. Я её пережил. Сказать, что не было страшно, – совру. Было страшно. Мы все живые люди. Умирать никто не хочет. А можно перед операцией на сердце точно знать, что ещё увидишь этот мир? Вот. И никто не может. Даже врачи.

Доктор сказал, что пока не нужно работать со сборной России. Во-первых, ещё нельзя летать. Во-вторых, ехать 1200 километров (в Москву на сборы) – тоже слишком долго. В-третьих, он понимает, что я не буду там просто тихонечко стоять. Поэтому на этот раз сказал: «Нет».

Я ко всему готов. Надо – значит надо! Но пока ещё вынужден слушаться людей в белых халатах. Ну а в сборной я незримо присутствую, всё время с тренерами общаемся. Я доверяю их мнению. Но, думаю, июльский сбор с национальной командой в Сочи проведу полностью в рабочем состоянии", — цитирует Трефилова «Р-Спорт».