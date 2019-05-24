Колобков: наша спортивная национальная премия круче, чем «Оскар»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что ежегодная национальная спортивная премия пройдёт 12 декабря в концертном зале «Зарядье» в Москве.

«Пройдёт в концертном зале „Зарядье“. Мы всех туда приглашаем, будет очень хорошая церемония. Вместе мы сделаем потрясающее мероприятие. Всё будет хорошо, красиво. Думаю, это будет наш, хотя мне не очень нравится эта фраза, спортивный „Оскар“. У нас национальная спортивная премия, это круче, чем «Оскар», — цитирует Колобкова „Р-Спорт“.

Когда вернётся полноценное спортивное радио? Когда – не скажу, но скажу, что мы этого тоже очень хотим, всё для этого делаем, этот вопрос у нас действительно стоит на повестке. Знаю, что есть такая потребность, и уверен, что можно сделать такое радио популярным. Радио, которое в том числе будет приносить и внебюджетные средства. Я уверен, что из спортивного радио можно сделать популярный хороший продукт с высокими рейтингами», — добавил Колобков.