Колобков: все условия выполнены, РУСАДА восстановлено в ВАДА

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в полном объёме.
«Решение принято ещё 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в ВАДА было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с ВАДА нормальные, рабочие отношения.
Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории и другими. Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
Исполком ВАДА 20 сентября 2018 года восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. При этом были поставлены два условия: доступ к базе Московской антидопинговой лаборатории и выборочная перепроверка подозрительных проб экспертами ВАДА. Срок второго условия истекал в июне.
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