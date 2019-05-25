Полещук одержала победу на рейтинговом турнире по женской борьбе в Италии

Россиянка Екатерина Полещук одержала победу в весовой категории до 53 кг на рейтинговом турнире UWW в Италии.

В категории до 76 кг олимпийская чемпионка — 2012 Наталья Воробьёва в полуфинале выиграла у бронзового призёра Олимпийских игр, соотечественницы Екатерины Букиной. В финале Воробьёва проиграла олимпийской чемпионке-2016 Эрике Вейбе из Канады.

Серебряным призёром в категории до 50 кг стала Дарья Лексина. Также в активе россиянок три бронзовые медали: в категории до 55 кг — у Виктории Ваулиной, в весе до 68 кг — у Анастасии Братчиковой, в весе до 72 кг – у Татьяны Колесниковой.

Женская борьба. Рейтинговый турнир UWW памяти Маттео Полликоне. Сассари, Италия.

До 50 кг

1. Сеема Сеема (Индия).

2. Дарья Лексина (Россия).

3. Жаклин Дель Росио Молокана Елено (Эквадор) и Фредерика Петерссон (Швеция).



До 53 кг

1. Екатерина Полещук (Россия).

2. Хюгхйо Ким (Корея).

3. Диана Мари Элене Вейкер (Канада) и Луиза Элизабет Валвенде Мелендрес (Эквадор).

5. Анжелика Ветошкина (Россия).



До 55 кг

1. София Матссон (Швеция).

2. Ванесса Каладзинская (Беларусь).

3. Виктория Ваулина (Россия).



До 57 кг

1. Грейс Джакоб Буллен (Норвегия).

2. Пооха Дханда (Индия).

3. Лисете Алехандра Антес Кастилло (Эквадор) и Александрия Ребекка Тоун (Канада).

5. Ольга Хорошавцева (Россия).



До 68 кг

1. Тамыра Менса (США).

2. Даниэль Сюзан Лаппаж (Канада).

3. Анастасия Братчикова (Россия) и Дивя Какран (Индия).



До 72 кг

1. Дженни Фрассон (Швеция).

2. Джамиля Бакбергенова (Казахстан).

3. Татьяна Колесникова (Россия).



До 76 кг

1. Эрика Вейбе (Канада).

2. Наталья Воробьева (Россия).

3. Эпп Мае (Эстония) и Алин Роттен Фокен (Германия).

5. Екатерина Букина (Россия).