Nike отменит финансовые штрафы для спортменок, решивших забеременеть

За последние две недели нынешние и бывшие легкоатлетки, спонсируемые Nike, такие как Алисия Монтано, Кара Гучер, Фиби Райт и Эллисон Феликс, рассказали, что им пришлось столкнуться с трудностями при рассмотрении вопроса о том, чтобы иметь детей. Они сообщили о немалых финансовых штрафах, с которыми приходится сталкиваться беременным спортсменкам.
В ответ на это представители Nike заявили, что в течение 12 месяцев компания откажется от снижения заработной платы для спортсменок, «решивших иметь ребенка», и пообещали добавить условия, подкрепляющие эту политику, в контракты спонсируемых женщин.
«Мы признали, что Nike может сделать больше, и у спортивной индустрии есть важная возможность развиваться, чтобы лучше поддерживать спортсменок», — приводит слова пресс-секретаря Nike Сандры Карреон-Джон New York Times.
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