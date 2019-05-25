Nike отменит финансовые штрафы для спортменок, решивших забеременеть

За последние две недели нынешние и бывшие легкоатлетки, спонсируемые Nike, такие как Алисия Монтано, Кара Гучер, Фиби Райт и Эллисон Феликс, рассказали, что им пришлось столкнуться с трудностями при рассмотрении вопроса о том, чтобы иметь детей. Они сообщили о немалых финансовых штрафах, с которыми приходится сталкиваться беременным спортсменкам.

В ответ на это представители Nike заявили, что в течение 12 месяцев компания откажется от снижения заработной платы для спортсменок, «решивших иметь ребенка», и пообещали добавить условия, подкрепляющие эту политику, в контракты спонсируемых женщин.

«Мы признали, что Nike может сделать больше, и у спортивной индустрии есть важная возможность развиваться, чтобы лучше поддерживать спортсменок», — приводит слова пресс-секретаря Nike Сандры Карреон-Джон New York Times.