Россиянин Лесун победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Праге

Олимпийский чемпион Александр Лесун с результатом 1489 баллов занял первое место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Праге. По итогам воскресных соревнований совсем немного ему уступил британец Джозеф Чунг (1481). Бронзовая награда досталась немцу Марвин Фали Доге (1480). Кирилл Беляков (1478) остановился в шаге от медалей.



Ещё два россиянина Александр Лифанов (1452) и Сергей Баранов (1437) заняли 9-е и 16-е места.



Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Прага, Чехия

Мужчины

1. Александр Лесун (Россия) – 1489

2. Джозеф Чунг (Великобритания) – 1481

3. Марвин Фали Доге (Германия) – 1480

4. Кирилл Беляков (Россия) – 1478

9. Александр Лифанов (Россия) – 1452

16. Сергей Баранов (Россия) – 1437.