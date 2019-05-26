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Россиянин Лесун победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Праге

Россиянин Лесун победил на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Праге
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийский чемпион Александр Лесун с результатом 1489 баллов занял первое место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Праге. По итогам воскресных соревнований совсем немного ему уступил британец Джозеф Чунг (1481). Бронзовая награда досталась немцу Марвин Фали Доге (1480). Кирилл Беляков (1478) остановился в шаге от медалей.

Ещё два россиянина Александр Лифанов (1452) и Сергей Баранов (1437) заняли 9-е и 16-е места.

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Прага, Чехия
Мужчины

1. Александр Лесун (Россия) – 1489
2. Джозеф Чунг (Великобритания) – 1481
3. Марвин Фали Доге (Германия) – 1480
4. Кирилл Беляков (Россия) – 1478
9. Александр Лифанов (Россия) – 1452
16. Сергей Баранов (Россия) – 1437.

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