Московское «Динамо» второй год подряд выиграло чемпионат России по водному поло

Ватерполисты московского «Динамо» в четвёртом матче финальной серии чемпионата России на выезде обыграли «Спартак-Волгоград» со счётом 13:4 и завоевали золотые медали турнира.

У гостей по три раза отличились Игорь Бычков и Гаврил Суботич. Дважды мячи в ворота соперников отправляли Николай Лазарев и Иван Нагаев. По разу забили Иван Копцев, Душко Пиетлович и Сергей Лисунов.

Москвичи выиграли национальное первенство в восьмой раз в истории и второй год подряд. Ещё два раза они завоёвывали серебряные медали. Рекордсменом по количеству побед в чемпионате России является «Спартак-Волгоград» (12).

Водное поло. Чемпионат России. Мужчины

Плей-офф. 14-й тур



«Спартак-Волгоград» — «Динамо» (Москва) — 4:13

Счёт в серии – 1-3.