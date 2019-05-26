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Московское «Динамо» второй год подряд выиграло чемпионат России по водному поло

Московское «Динамо» второй год подряд выиграло чемпионат России по водному поло
Другие / Водные виды спорта 0

Ватерполисты московского «Динамо» в четвёртом матче финальной серии чемпионата России на выезде обыграли «Спартак-Волгоград» со счётом 13:4 и завоевали золотые медали турнира.

У гостей по три раза отличились Игорь Бычков и Гаврил Суботич. Дважды мячи в ворота соперников отправляли Николай Лазарев и Иван Нагаев. По разу забили Иван Копцев, Душко Пиетлович и Сергей Лисунов.

Москвичи выиграли национальное первенство в восьмой раз в истории и второй год подряд. Ещё два раза они завоёвывали серебряные медали. Рекордсменом по количеству побед в чемпионате России является «Спартак-Волгоград» (12).

Водное поло. Чемпионат России. Мужчины
Плей-офф. 14-й тур

«Спартак-Волгоград» — «Динамо» (Москва) — 4:13
Счёт в серии – 1-3.

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