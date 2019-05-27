Гимнаст Ростов завоевал золото на этапе Кубка мирового вызова в Хорватии

Россиянин Алексей Ростов одержал победу в упражнении на перекладине на этапе Мирового вызова по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия). Второе место занял Александр Карцев.

Ещё одну медаль, серебряную, Ростов завоевал в упражнении на кольцах.

Спортивная гимнастика. Этап Кубка мирового вызова. Осиек, Хорватия

Мужчины. Перекладина

1. Алексей Ростов (Россия) – 13,733.

2. Александр Карцев (Россия) – 13,600.

3. Илиас Георгиу (Кипр) – 13,467.

Кольца

1. Никита Симонов (Азербайджан) – 14,500.

2. Алексей Ростов (Россия) – 14,267.

3. Юнус Гундогду (Турция) – 14,000…

7. Сергей Кривунец (Россия) – 12,100.

Опорный прыжок

1. Шек Вай Хун (Гонконг) – 14,734.

2. Андреа Чинголани (Италия) – 14,484.

3. Андрей Медведев (Израиль) – 14,284…

5. Сергей Кривунец (Россия) – 14,283…

7. Александр Карцев (Россия) – 13,867.