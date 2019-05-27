Гимнаст Ростов завоевал золото на этапе Кубка мирового вызова в Хорватии

Россиянин Алексей Ростов одержал победу в упражнении на перекладине на этапе Мирового вызова по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия). Второе место занял Александр Карцев.
Ещё одну медаль, серебряную, Ростов завоевал в упражнении на кольцах.
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мирового вызова. Осиек, Хорватия
Мужчины. Перекладина
1. Алексей Ростов (Россия) – 13,733.
2. Александр Карцев (Россия) – 13,600.
3. Илиас Георгиу (Кипр) – 13,467.
Кольца
1. Никита Симонов (Азербайджан) – 14,500.
2. Алексей Ростов (Россия) – 14,267.
3. Юнус Гундогду (Турция) – 14,000…
7. Сергей Кривунец (Россия) – 12,100.
Опорный прыжок
1. Шек Вай Хун (Гонконг) – 14,734.
2. Андреа Чинголани (Италия) – 14,484.
3. Андрей Медведев (Израиль) – 14,284…
5. Сергей Кривунец (Россия) – 14,283…
7. Александр Карцев (Россия) – 13,867.
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