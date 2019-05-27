Самбист Камбиев дисквалифицирован на восемь месяцев
Российский самбист Алан Камбиев получил восьмимесячную дисквалификацию из-на нарушения антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт РУСАДА.
Срок отстранения 34-летнего спортсмена отсчитывается с 3 августа 2018 года.
Камбиев является чемпионом Европы 2017 года в категории свыше 100 кг. Кроме того, на чемпионатах России по самбо он выиграл золотую медаль (2018) и серебряную награду (2017).
До 2017 года Руслан выступал в дзюдо. Он трижды становился победителем чемпионата России (2009, 2011, 2013), дважды — серебряным (2006, 2017) и один раз — бронзовым призёром национальных первенств (2015).
Камбиев — мастер спорта России международного класса, член сборной команды страны с 2010 года.
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