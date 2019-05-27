Самбист Камбиев дисквалифицирован на восемь месяцев

Российский самбист Алан Камбиев получил восьмимесячную дисквалификацию из-на нарушения антидопинговых правил. Об этом информирует официальный сайт РУСАДА.

Срок отстранения 34-летнего спортсмена отсчитывается с 3 августа 2018 года.

Камбиев является чемпионом Европы 2017 года в категории свыше 100 кг. Кроме того, на чемпионатах России по самбо он выиграл золотую медаль (2018) и серебряную награду (2017).

До 2017 года Руслан выступал в дзюдо. Он трижды становился победителем чемпионата России (2009, 2011, 2013), дважды — серебряным (2006, 2017) и один раз — бронзовым призёром национальных первенств (2015).

Камбиев — мастер спорта России международного класса, член сборной команды страны с 2010 года.