Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские пятиборцы стали пятыми в смешанной эстафете на этапе КМ в Праге

Российские пятиборцы стали пятыми в смешанной эстафете на этапе КМ в Праге
Другие / Прочие виды спорта 0

Смешанной эстафетой завершился в Праге (Чехия) четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью. Победу одержала команда Великобритании, за которую выступали Джоанна Мьюр и Сэмюэл Карри. Вторыми стали немцы Анника Шлой и Марвин Доге, третьими Салма Абдельмаксуд и Моханад Шабан из Египта.

Россияне Ксения Фральцова и Вячеслав Бардышев заняли пятое место.

Ранее олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун выиграл чешский этап Кубка мира в соревнованиях мужчин, а чемпионка мира – 2017 Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром среди женщин.

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Прага, Чехия
Смешанная эстафета

1. Великобритания – 1486.
2. Германия – 1470.
3. Египет – 1461…
5. Россия – 1447.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент