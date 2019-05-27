Российские пятиборцы стали пятыми в смешанной эстафете на этапе КМ в Праге

Смешанной эстафетой завершился в Праге (Чехия) четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью. Победу одержала команда Великобритании, за которую выступали Джоанна Мьюр и Сэмюэл Карри. Вторыми стали немцы Анника Шлой и Марвин Доге, третьими Салма Абдельмаксуд и Моханад Шабан из Египта.

Россияне Ксения Фральцова и Вячеслав Бардышев заняли пятое место.

Ранее олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун выиграл чешский этап Кубка мира в соревнованиях мужчин, а чемпионка мира – 2017 Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром среди женщин.

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. Прага, Чехия

Смешанная эстафета

1. Великобритания – 1486.

2. Германия – 1470.

3. Египет – 1461…

5. Россия – 1447.