Российский велогонщик Сиваков рассказал о самом тяжёлом дне на «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик команды Ineos Павел Сиваков рассказал, с какими ожиданиями он подходил к «Джиро д'Италия», который стал для него первым Гранд-туром в качестве капитана.
«Старался ожиданий не строить и далеко не загадывать. Пытался думать даже не о завтрашнем дне, а о сегодняшнем. Стараюсь максимально. Это всё, что я могу делать. Как мне кажется, нельзя начинать гонку с мыслями о том, что нужно сделать вот это и вот это… Потому что если что-то не получится, пойдёт тяжелее.
Склонен ли к самокопанию? Есть такое. Вот даже говорю, что стараюсь не загадывать, но ведь команда работает на меня, ребята отдают все силы, чтобы я мог держаться впереди, и есть переживания, что что-то может пойти не так. Но мне кажется, это вообще у любого так, не только у меня.
Самый тяжёлый день на этой «Джиро»? Последний перед вторым днём отдыха. Чувствовал себя не очень хорошо, потерял немного времени, но что хорошо — остался в белой майке. Надеюсь, что после дня отдыха всё пойдёт нормально. В конце второй недели у всех бывают такие непростые дни, и невозможно каждый день находиться на пике формы. Вот у меня такой не лучший день пришёлся на воскресенье. Да, это не был самый сложный этап, но тем не менее», — цитирует Сивакова «РИА Новости».
- 28 мая 2019
-
17:06
-
16:46
-
15:08
-
14:52
-
14:41
-
14:01
-
13:42
-
13:29
-
13:00
-
12:12
-
11:02
-
10:23
-
09:36
-
09:32
- 27 мая 2019
-
23:45
-
23:20
-
22:57
-
22:12
-
22:08
-
21:54
-
21:51
-
20:34
-
20:16
-
19:59
-
19:44
-
19:17
-
18:43
-
17:42
-
17:34
-
17:20
-
15:42
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
12:04