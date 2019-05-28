Российский велогонщик Сиваков рассказал о самом тяжёлом дне на «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик команды Ineos Павел Сиваков рассказал, с какими ожиданиями он подходил к «Джиро д'Италия», который стал для него первым Гранд-туром в качестве капитана.

«Старался ожиданий не строить и далеко не загадывать. Пытался думать даже не о завтрашнем дне, а о сегодняшнем. Стараюсь максимально. Это всё, что я могу делать. Как мне кажется, нельзя начинать гонку с мыслями о том, что нужно сделать вот это и вот это… Потому что если что-то не получится, пойдёт тяжелее.

Склонен ли к самокопанию? Есть такое. Вот даже говорю, что стараюсь не загадывать, но ведь команда работает на меня, ребята отдают все силы, чтобы я мог держаться впереди, и есть переживания, что что-то может пойти не так. Но мне кажется, это вообще у любого так, не только у меня.

Самый тяжёлый день на этой «Джиро»? Последний перед вторым днём отдыха. Чувствовал себя не очень хорошо, потерял немного времени, но что хорошо — остался в белой майке. Надеюсь, что после дня отдыха всё пойдёт нормально. В конце второй недели у всех бывают такие непростые дни, и невозможно каждый день находиться на пике формы. Вот у меня такой не лучший день пришёлся на воскресенье. Да, это не был самый сложный этап, но тем не менее», — цитирует Сивакова «РИА Новости».