Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия»

Итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo стал победителем 16-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 194 километра. На втором месте с результатом лидера финишировал чех Ян Хирт. Россияне Павел Сиваков и Ильнур Закарин заняли на этапе 16-е и 12-е места.
В общем зачёте лидерство сохранил эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar. Однако теперь его главным преследователем является итальянец Винченцо Нибали (Bahrain Merida), он по-прежнему проигрывает лидеру 1 минуту 47 секунд, но смог опередить словенца Приможа Роглича. Гонщик Jumbo-Visma откатился на третью строчку, уступая Карапасу 2 минуты 9 секунд.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»
16-й этап. Ловере — Понте-ди-Леньо, 194 км
1. Джулио Чикконе (Италия, Trek — Segafredo) – 5:36.24
2. Ян Хирт (Чехия, Astana Pro Team) – то же время
1. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – +1.20
16. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – +3.44
22. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – +4.46.
После 16 этапов
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar Team) – 70:05.05
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) — +1.47
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +2.09
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +7.51
11. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +10.02.
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