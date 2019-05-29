Француз Петерс победил на 17-м этапе «Джиро д’Италия»

Французский велогонщик Нанс Петерс из AG2R la Mondiale стал победителем 17-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 181 километр. На втором месте, проиграв лидеру 1 минуту 34 секунды, финишировал колумбиец Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott). Третьим стал итальянец Давиде Формоло из Bora-Hansgrohe. Он уступил Петерсу 1 минуту 51 секунду. Россияне Павел Сиваков и Ильнур Закарин заняли на этапе 30-е и 31-е места.



В общем зачёте лидерство сохранил эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar. Винченцо Нибали (Bahrain Merida) проигрывает лидеру 1 минуту 54 секунду. Словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma) продолжает идти третьим.



Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»

17-й этап. Коммеццадура — Антерсельва, 181 км



1. Нанс Петерс (Франция, AG2R la Mondiale) – 4:41.34

2. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – +1.34

3. Давиде Формоло (Италия, Bora–Hansgrohe) – +1.51

30. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – +5.09

31. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – то же время.



После 16 этапов



1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar Team) – 74:48.18

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) — +1.54

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +2.16

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +8.21

12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +10.32.