Минибаев и Бондарь победили на чемпионате России в синхронных прыжках с вышки

В Казани продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Во второй соревновательный день разыгран очередной комплект наград. Пара Виктор Минибаев и Александр Бондарь победили в синхронных прыжках с вышки, показав результат 453,72 балла. Серебро завоевали Никита Шлейхер и Александр Белевцев (428,88). Третье место у Романа Измайлова и Сергея Назина (413,07).
Ранее сегодня, 29 мая, победу в прыжках с трёхметрового трамплина одержала Елена Черных. В первый соревновательный день по две золотые медали национального чемпионата завоевали Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина.
Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Виктор Минибаев/Александр Бондарь — 453,72.
2. Никита Шлейхер/Александр Белевцев — 428,88.
3. Роман Измайлов/Сергей Назин — 413,03.
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