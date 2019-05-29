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Минибаев и Бондарь победили на чемпионате России в синхронных прыжках с вышки

Минибаев и Бондарь победили на чемпионате России в синхронных прыжках с вышки
Другие / Водные виды спорта 0

В Казани продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Во второй соревновательный день разыгран очередной комплект наград. Пара Виктор Минибаев и Александр Бондарь победили в синхронных прыжках с вышки, показав результат 453,72 балла. Серебро завоевали Никита Шлейхер и Александр Белевцев (428,88). Третье место у Романа Измайлова и Сергея Назина (413,07).

Ранее сегодня, 29 мая, победу в прыжках с трёхметрового трамплина одержала Елена Черных. В первый соревновательный день по две золотые медали национального чемпионата завоевали Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина.

Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).

Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Виктор Минибаев/Александр Бондарь — 453,72.
2. Никита Шлейхер/Александр Белевцев — 428,88.
3. Роман Измайлов/Сергей Назин — 413,03.

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