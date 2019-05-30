Призёры Кубка России в толкании ядра выполнили норматив для участия в ЧМ

В Адлере прошли соревнования толкателей ядра и метателей копья в рамках Кубка России по лёгкой атлетике. В метании копья у мужчин победил Дмитрий Тарабин (81,63). Серебряным призёром стал Руслан Эмурлаев (73,80). Тройку призёров замкнул Дмитрий Костин (72,31).

У женщин победу одержала Мария Рыбникова (57,19). Второе место заняла Вера Ребрик (57,04), третьей стала Светлана Печникова (55,45).



В толкании ядра у женщин все три призёра соревнований выполнили норматив для участия в чемпионате мира в Дохе, сообщает официальный сайт ВФЛА. Победила Анна Авдеева (18,37), второй стала Евгения Соловьёва (18,33), третьей — Алёна Гордеева (18,18).



У мужчин лучшим стал Константин Лядусов (20,41). Серебро завоевал Александр Лесной (19,54). Третье место занял Павел Деркач (19,35).