Призёры Кубка России в толкании ядра выполнили норматив для участия в ЧМ

В Адлере прошли соревнования толкателей ядра и метателей копья в рамках Кубка России по лёгкой атлетике. В метании копья у мужчин победил Дмитрий Тарабин (81,63). Серебряным призёром стал Руслан Эмурлаев (73,80). Тройку призёров замкнул Дмитрий Костин (72,31).
У женщин победу одержала Мария Рыбникова (57,19). Второе место заняла Вера Ребрик (57,04), третьей стала Светлана Печникова (55,45).
В толкании ядра у женщин все три призёра соревнований выполнили норматив для участия в чемпионате мира в Дохе, сообщает официальный сайт ВФЛА. Победила Анна Авдеева (18,37), второй стала Евгения Соловьёва (18,33), третьей — Алёна Гордеева (18,18).
У мужчин лучшим стал Константин Лядусов (20,41). Серебро завоевал Александр Лесной (19,54). Третье место занял Павел Деркач (19,35).
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