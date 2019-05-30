Муллина стала третьей в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции
На третьем этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике завершились соревнования в прыжках с шестом. Победу одержала хозяйка соревнований Ангелика Бенгтссон с результатом 4 метра 57 сантиметров. Второй стала её соотечественница Михаэла Мейер (4,57 м). Россиянка Ольга Муллина завоевала бронзу. Она показала свой лучший результат в сезоне, ей покорилась планка 4,35 м.
Муллина является чемпионкой России в прыжках с шестом 2018 года.
Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» второе место в толкании ядра занял россиянин Максим Афонин.
Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Третий этап. Стокгольм (Швеция)
Женщины. Прыжки с шестом.
1. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,57.
2. Михаэла Мейер (Швеция) – 4,47.
3. Ольга Муллина (Россия) – 4,35.
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