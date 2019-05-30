Муллина стала третьей в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции

На третьем этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике завершились соревнования в прыжках с шестом. Победу одержала хозяйка соревнований Ангелика Бенгтссон с результатом 4 метра 57 сантиметров. Второй стала её соотечественница Михаэла Мейер (4,57 м). Россиянка Ольга Муллина завоевала бронзу. Она показала свой лучший результат в сезоне, ей покорилась планка 4,35 м.



Муллина является чемпионкой России в прыжках с шестом 2018 года.



Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» второе место в толкании ядра занял россиянин Максим Афонин.



Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Третий этап. Стокгольм (Швеция)

Женщины. Прыжки с шестом.



1. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,57.

2. Михаэла Мейер (Швеция) – 4,47.

3. Ольга Муллина (Россия) – 4,35.