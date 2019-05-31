На «Джиро д'Италия» зритель выбросил велосипед на трассу во время гонки

Во время 18-го этапа равнинного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 222 километра один из зрителей выбросил сломанный велосипед на трассу прямо перед гонщиками.

Инцидент произошёл за 61,1 км до финиша. Никто из велосипедистов не пострадал. Виновник был задержан.

Напомним, «Джиро д'Италия» завершится 2 июня в Вероне.

Победителем 18-го этапа стал итальянец Дамиано Чима из Nippo-Vini Fantini-Faizane. На втором и третьем местах с результатом лидера финишировали немец Паскаль Аккерман (Bora-Hansgrohe) итальянец Симоне Консонни (UAE-Team Emirates). Россияне Павел Сиваков и Ильнур Закарин финишировали в общей группе.

В общем зачёте ситуация осталась прежней. Лидерство сохраняет эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar.

Видео доступно в "твиттере" The Puncheur.