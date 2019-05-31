«Чеховские медведи» в 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

«Чеховские медведи» в 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В третьем, решающем матче финальной серии до двух побед «Чеховские медведи» в гостях нанесли поражение московскому «Спартаку» со счётом 27:23.

Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Санталов, забивший в ворота «Спартака» 10 мячей. 4 раза у «Медведей» отличился Дмитрий Коренев. Лучший в составе красно-белых Михаил Виноградов записал на свой счёт 8 мячей.

В первом матче серии в Чехове победу одержал «Спартак» (27:26). Обе выездные встречи остались за «Чеховскими медведями» (32:31 и 27:23).

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Финальная серия. Третий матч

«Спартак» (Москва) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 23:27 (13:10).

Счёт в серии — 1-2.