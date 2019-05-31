На Кубке Ассоциации яхт класса «Оптимист» установлен рекорд по числу участников

31 мая в яхт-клубе Санкт-Петербурга стартовала важнейшая регата класса «Оптимист» – Кубок Ассоциации. По итогам этих соревнований будут определены составы сборных, которые поедут на первенства Европы и мира.



Третий в истории Кубок Ассоциации уже побил все рекорды — в нём приняли участие 224 спортсмена из 24 регионов страны.



Первый день получился экстремальным: порывы ветра достигали 29 узлов, но это не помешало провести две гонки. Организаторы соревнований разбили всех спортсменов на три флота, по 76 гонщиков в каждом. Обошлось без сенсаций, лучше всех проявили себя фавориты.



Дважды пришли первыми в своём флоте спортсмены из Санкт-Петербурга Кирилл Шуненков (академия парусного спорта) и Андрей Сотников (детская спортивная парусная команда «Рауту»). Именно они делят между собой первую строчку по итогам двух гонок. На третьей располагаются Артём Максимки из Долгопрудного и ещё один гонщик из «Рауту» Вячеслав Мартусь — у них по 4 очка.



У девушек первая тройка выглядит следующим образом: Софья Пушева («Крестовский остров», Санкт-Петербург), Алиса Ивановская (ДСПК «Рауту», Санкт-Петербург), Дарья Савинова (Выборг).



Среди младших юношей лидирует Ильяс Яхин (Тольятти), вторым идёт Дмитрий Ерёмин (Санкт-Петербург, «Крестовский остров»), третьим — Николай Фастенко (ГБУ ФСО «Юность Москвы).



По итогам квалификации все лучшие гонщики отберутся в «золотой» флот, в рамках которого 4 июня состоятся финальные гонки.