Самарское «Динамо» выиграло бронзу чемпионата России по мини-футболу

Самарское «Динамо» стало бронзовым призёром чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В четвёртом матче серии до трёх побед в Сыктывкаре «Динамо» обыграло «Новую генерацию» со счётом 6:4.

Трижды в матче отличился Владимир Саносян, оформивший дубль в ворота хозяев, и забивший автогол. Также в составе бело-голубых отличились Артур Мелконян, Павел Симаков, Алексей Лялин и Андрей Заболонков.

Оба матча в Самаре выиграло «Динамо (5:4 и 6:2). Накануне первую встречу в Сыктывкаре выиграла «Новая генерация» (3:1).

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Серия за третье место. Четвёртый матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Динамо» (Самара) — 4:6 (2:3).

Голы: Саносян, 8 (а/г), Субботин, 12, Шишов, 47, Семуков, 49 — Мелконян, 3, Саносян, 4, 38, Симаков, 16, Лялин, 47, Заболонков, 49.

Счёт в серии — 1-3.