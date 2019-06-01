Календарь Кубка мира по лыжным гонкам и «Тур де Ски» сезона-2019/20

Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердила календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20. Соревнования стартуют 29 ноября в Руке (финляндия). Финал Кубка мира пройдёт в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта 2020 года.



Многодневка «Тур де Ски» состоится с 28 декабря 2019 по 5 января 2020 года.



В расписание Кубка мира вошла лыжная многодневка «Ски Тур 2020», она пройдёт на территории Швеции и Норвегии с 15 по 23 февраля 2020 года.



Лыжные гонки. Календарь Кубка мира сезона-2019/20



29 ноября – 1 декабря, мини-тур, Рука, Финляндия

29 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль

30 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

30 ноября – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

1 декабря – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль

1 декабря – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль

7–8 декабря, Лиллехаммер, Норвегия

7 декабря – скиатлон, женщины

7 декабря – скиатлон, мужчины

8 декабря – эстафета, женщины

8 декабря – эстафета, мужчины

14–15 декабря, Давос, Швейцария

14 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

15 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

15 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

21–22 декабря, Планица, Словения

21 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

22 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль

«Тур де Ски»

28 декабря – 5 января

Ленцерхайде, Швейцария

28 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

28 декабря – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

29 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль

Тоблах, Италия

31 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

31 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

1 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль

1 января – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль

3 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

4 января – мужской и женский спринт, классический стиль

5 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

5 января – 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль



11–12 января, Дрезден, Германия

11 января – мужской и женский спринт, свободный стиль

12 января – мужской и женский командный спринт, свободный стиль



18–19 января, Нове Место, Чехия

18 января – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

18 января – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

19 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль

19 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль



25–26 января, Оберстдорф, Германия

25 января – скиатлон, женщины

25 января – скиатлон, мужчины

26 января – мужской и женский спринт, классический стиль



8–9 февраля, Фалун, Швеция

8 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль

9 февраля – 15 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

9 февраля – 30 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль



«Ски Тур 2020»

15–23 февраля

Эстерсунд, Швеция

15 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль

15 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль

16 февраля – 10 км, преследование, женщины, классический стиль

16 февраля – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль

Оре, Швеция

18 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль

Сторлиен, Швеция – Мерокер, Норвегия

20 февраля – 38 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

20 февраля – 38 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

Тронхейм, Норвегия

22 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль

23 февраля – 15 км, преследование, женщины, классический стиль

23 февраля – 30 км, преследование, мужчины, классический стиль



29 февраля – 1 марта, Лахти, Финляндия

29 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль

29 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль

1 марта – эстафета, женщины

1 марта – эстафета, мужчины



4 марта, Драммен, Норвегия

Мужской и женский спринт, классический стиль



7-8 марта, Осло, Норвегия

7 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль

8 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль



Спринт-Тур

14–17 марта

Квебек, Канада

14 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль

15 марта – мужской и женский спринт, классический стиль

Миннеаполис, США

17 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль



Финал Кубка мира

20–22 марта

Кэнмор, Канада

20 марта – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

20 марта – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

21 марта – 10 км, преследование, женщины, классический стиль

21 марта – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль

22 марта – смешанная эстафета