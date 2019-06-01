Календарь Кубка мира по лыжным гонкам и «Тур де Ски» сезона-2019/20

Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердила календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20. Соревнования стартуют 29 ноября в Руке (финляндия). Финал Кубка мира пройдёт в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта 2020 года.
Многодневка «Тур де Ски» состоится с 28 декабря 2019 по 5 января 2020 года.
В расписание Кубка мира вошла лыжная многодневка «Ски Тур 2020», она пройдёт на территории Швеции и Норвегии с 15 по 23 февраля 2020 года.
Лыжные гонки. Календарь Кубка мира сезона-2019/20
29 ноября – 1 декабря, мини-тур, Рука, Финляндия
29 ноября – мужской и женский спринт, классический стиль
30 ноября – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
30 ноября – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
1 декабря – 10 км, преследование, женщины, свободный стиль
1 декабря – 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль
7–8 декабря, Лиллехаммер, Норвегия
7 декабря – скиатлон, женщины
7 декабря – скиатлон, мужчины
8 декабря – эстафета, женщины
8 декабря – эстафета, мужчины
14–15 декабря, Давос, Швейцария
14 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
15 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
15 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
21–22 декабря, Планица, Словения
21 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
22 декабря – мужской и женский командный спринт, свободный стиль
«Тур де Ски»
28 декабря – 5 января
Ленцерхайде, Швейцария
28 декабря – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
28 декабря – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
29 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль
Тоблах, Италия
31 декабря – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
31 декабря – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
1 января – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
1 января – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль
3 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
4 января – мужской и женский спринт, классический стиль
5 января – 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
5 января – 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
11–12 января, Дрезден, Германия
11 января – мужской и женский спринт, свободный стиль
12 января – мужской и женский командный спринт, свободный стиль
18–19 января, Нове Место, Чехия
18 января – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
18 января – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
19 января – 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль
19 января – 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
25–26 января, Оберстдорф, Германия
25 января – скиатлон, женщины
25 января – скиатлон, мужчины
26 января – мужской и женский спринт, классический стиль
8–9 февраля, Фалун, Швеция
8 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль
9 февраля – 15 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
9 февраля – 30 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
«Ски Тур 2020»
15–23 февраля
Эстерсунд, Швеция
15 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль
15 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль
16 февраля – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
16 февраля – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
Оре, Швеция
18 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль
Сторлиен, Швеция – Мерокер, Норвегия
20 февраля – 38 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
20 февраля – 38 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
Тронхейм, Норвегия
22 февраля – мужской и женский спринт, классический стиль
23 февраля – 15 км, преследование, женщины, классический стиль
23 февраля – 30 км, преследование, мужчины, классический стиль
29 февраля – 1 марта, Лахти, Финляндия
29 февраля – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль
29 февраля – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль
1 марта – эстафета, женщины
1 марта – эстафета, мужчины
4 марта, Драммен, Норвегия
Мужской и женский спринт, классический стиль
7-8 марта, Осло, Норвегия
7 марта – 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль
8 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль
Спринт-Тур
14–17 марта
Квебек, Канада
14 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль
15 марта – мужской и женский спринт, классический стиль
Миннеаполис, США
17 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль
Финал Кубка мира
20–22 марта
Кэнмор, Канада
20 марта – 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
20 марта – 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
21 марта – 10 км, преследование, женщины, классический стиль
21 марта – 15 км, преследование, мужчины, классический стиль
22 марта – смешанная эстафета
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