Источник: мини-футбольный «Сибиряк» не сыграет в Суперлиге в сезоне-2019/20

Мини-футбольный клуб «Сибиряк» не сыграет в новом розыгрыше Суперлиги, сообщает страница новосибирских новостей «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
«Новосибирский коллектив испытывал финансовые проблемы в ходе прошедшего сезона, ушли лидеры, часть игр команда провела в усечённом составе, до сих пор перед многими игроками не погашены долги по премиальным.
По информации источника «АСТ-54», близкого к клубу, в сезоне-2019/20 «Сибиряк» будет выступать в Высшей лиге. Кроме того, клуб продаст своих лидеров — вратаря Николая Балашова и нападающего Ильнура Исламова. В новом чемпионате перед командой будет поставлена задача вернуться в элитную лигу России», — говорится в сообщении.
«Сибиряк» в четвертьфинальной серии чемпионата России проиграл будущему серебряному призёру «КПРФ» — 0-3.
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