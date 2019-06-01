Источник: мини-футбольный «Сибиряк» не сыграет в Суперлиге в сезоне-2019/20

Мини-футбольный клуб «Сибиряк» не сыграет в новом розыгрыше Суперлиги, сообщает страница новосибирских новостей «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«Новосибирский коллектив испытывал финансовые проблемы в ходе прошедшего сезона, ушли лидеры, часть игр команда провела в усечённом составе, до сих пор перед многими игроками не погашены долги по премиальным.



По информации источника «АСТ-54», близкого к клубу, в сезоне-2019/20 «Сибиряк» будет выступать в Высшей лиге. Кроме того, клуб продаст своих лидеров — вратаря Николая Балашова и нападающего Ильнура Исламова. В новом чемпионате перед командой будет поставлена задача вернуться в элитную лигу России», — говорится в сообщении.

«Сибиряк» в четвертьфинальной серии чемпионата России проиграл будущему серебряному призёру «КПРФ» — 0-3.