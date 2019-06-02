Зеппельт: руководители Всероссийской федерации лёгкой атлетики не усвоили урок?

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами о допинговом скандале с участием российских спортсменов, прокомментировал сообщение своего британского коллеги Джорджа Арбутнотта о возможном отстранении России от участия в Олимпийских играх-2020.

«Похоже, ещё одна часть бесконечной истории. Неужели руководители Всероссийской федерации лёгкой атлетики не усвоили урок?» — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

Ранее Арбутнотт сообщил, что Россия может быть отстранена от Игр-2020 из-за скандала с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, который был отстранён за пропуск нескольких допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. В таком случае Данилу угрожает дисквалификация на четыре года.

Выяснилось, что к фальсификации были причастны чиновники из Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которая уже более трёх лет не имеет членства в международной федерации.

Британский журналист: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020