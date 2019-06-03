Пляжные ЦСКА и «Локомотив» с побед стартовали в Кубке европейских чемпионов

Московские клубы ЦСКА и «Локомотив» начали выступление в групповом этапе Кубка европейских чемпионов в Назаре (Португалия) с побед. ЦСКА выиграл у португальского клуба «Буаркуш» со счётом 4:2, «Локомотив» со счётом 6:1 взял верх над другой командой из Португалии — «Шелаш».

Во втором туре, матчи которого пройдут во вторник, 4 июня, армейцы встретятся с греческой «Кефаллинией», а «Локомотив» сыграет с португальской «Коста да Капарикой».

5 июня «железнодорожникам» предстоит встреча ещё с одним соперником из Португалии — «Альфаримом». ЦСКА также сыграет с португальским клубом — «Сезимброй».

Согласно регламенту из групп J и K, образованных из участников Кубка вызова, борьбу за трофей продолжат только команды, занявшие первые места. Победители этих квартетов сыграют между собой в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов.