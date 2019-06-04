Борец Марянян — о настрое на Европейские игры: проигрывать нельзя

Чемпиона мира 2018 года, российский борец греко-римского стиля Степан Марянян рассказал о настрое на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В 2015 год он завоевал золото на Европейских играх в Баку.

«Я второй раз буду участвовать в Европейских играх, но повышенной ответственности не чувствую, потому что у нас очень серьёзный и именитый состав. В Минске выступят наши проверенные ребята. Я впервые в нынешнем сезоне буду бороться в категории до 60 килограммов, потихоньку спускаюсь в олимпийский вес для отбора в олимпийскую команду. Хочу себя проверить, и тренеры хотят меня проверить. Цель на Европейских играх только одна — выиграть золото. У меня есть возможность два раза за год стать сильнейшим в Европе, причём в разных весах. Постараюсь это сделать.

Не буду выделять кого-то из основных конкурентов, потому что у нас каждая схватка может стать последней. Поэтому я настраиваюсь на всех соперников одинаково, нам нельзя проигрывать. Проблем со сгонкой веса, думаю, не будет, у меня рабочий вес обычно составляет 63-64 килограмма", — цитирует Маряняна «РИА Новости».

На чемпионате мира в Будапеште Степан победил в категории до 63 кг.