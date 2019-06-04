Борец Марянян — о настрое на Европейские игры: проигрывать нельзя

Чемпиона мира 2018 года, российский борец греко-римского стиля Степан Марянян рассказал о настрое на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В 2015 год он завоевал золото на Европейских играх в Баку.
«Я второй раз буду участвовать в Европейских играх, но повышенной ответственности не чувствую, потому что у нас очень серьёзный и именитый состав. В Минске выступят наши проверенные ребята. Я впервые в нынешнем сезоне буду бороться в категории до 60 килограммов, потихоньку спускаюсь в олимпийский вес для отбора в олимпийскую команду. Хочу себя проверить, и тренеры хотят меня проверить. Цель на Европейских играх только одна — выиграть золото. У меня есть возможность два раза за год стать сильнейшим в Европе, причём в разных весах. Постараюсь это сделать.
Не буду выделять кого-то из основных конкурентов, потому что у нас каждая схватка может стать последней. Поэтому я настраиваюсь на всех соперников одинаково, нам нельзя проигрывать. Проблем со сгонкой веса, думаю, не будет, у меня рабочий вес обычно составляет 63-64 килограмма", — цитирует Маряняна «РИА Новости».
На чемпионате мира в Будапеште Степан победил в категории до 63 кг.
- 4 июня 2019
-
11:45
-
10:52
-
09:57
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 3 июня 2019
-
23:45
-
23:11
-
22:36
-
22:28
-
22:06
-
20:58
-
20:20
-
20:16
-
19:56
-
19:21
-
18:54
-
18:43
-
18:25
-
18:02
-
17:52
-
17:26
-
16:40
-
15:34
-
14:54
-
14:28
-
14:26
-
13:49
-
13:18
-
13:09
-
12:22
-
12:20
-
12:06
-
11:36
-
11:28