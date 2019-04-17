Борец Марянян: сборная России — самая сильная в мире

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян прокомментировал победу на чемпионате Европы в Бухаресте. В финале соревнований в весовой категории до 63 кг он оказался сильнее норвежца Стига-Андре Берге со счётом 9:0.

«Я действительно выиграл все схватки досрочно, но не все эти победы оказались лёгкими. Особенно непростым был полуфинальный поединок с грузинским борцом Левани Кавжарадзе. В нём постоянно чувствовалось напряжение, было много активных действий со стороны соперника. В финале тоже нельзя было расслабляться. Всё-таки мне противостоял призёр Олимпийских игр норвежец Стиг-Андре Берге. В каждой схватке я настраивался на победу, и этот настрой помог мне дойти до конца.

Наше выступление можно оценить на пятёрку, потому что такого результата давно не было. Помимо пяти золотых медалей мы завоевали одно серебро и три бронзовые награды. Для команды это просто великолепный результат. Но если рассматривать выступления каждого спортсмена в отдельности, то можно было завоевать и все десять медалей. Но у каждой неудачи есть свои причины. Кто-то боролся после болезни, кто-то допустил какие-то ошибки. Все ребята, которые проиграли, не показали своего максимума. Но до Олимпийских игр ещё есть время, чтобы устранить эти недостатки. Впереди нас ждут более серьёзные испытания.

У нас сейчас очень серьёзная конкуренция в России, как и всегда в борьбе. Мы самая сильная сборная в мире, а потому даже попасть в состав команды бывает очень тяжело. Нужно настраиваться под каждого соперника, к каждому готовиться индивидуально и постоянно работать над собой, чтобы пройти это сито отбора. Но для начала нам надо заработать лицензии на Олимпийские игры на чемпионате мира в Казахстане, а потом уже будет отбор внутри команды, после которого на Олимпиаду поедут сильнейшие. Надо выходить и доказывать, что ты готов бороться за золотую медаль Олимпийских игр. Это касается борцов любого веса", — цитирует Маряняна News.ru.