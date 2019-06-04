Кёрлингистка Сидорова: болельщикам легко говорить «Да они там зажрались»

Пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы, российская кёрлингистка Анна Сидорова рассказала об ожиданиях от межсезонья.

«Прежде всего надеюсь, что то, что у меня загорелось внутри, сохранится. И хотелось бы отвлечься от всего круговорота мыслей, идей, событий, которые происходили со мной или вокруг меня. Отойти от этого и с чистого листа подойти к следующему сезону — это основная задача. По максимуму попытаюсь не думать о том, что будет дальше и как. Какие бы изменения ни происходили, главное, что я сама хочу играть. И уверена, найдутся люди, которые также захотят делать это вместе со мной.



Как сохранять в себе этот огонь, чтобы кёрлинг был на первом месте? Мне кажется, нет какого-то секрета или рецепта. Это либо есть, либо нет. Ты либо любишь своё дело, либо нет. Просто ты долго идёшь к победам, а потом они приходят. И после них ты падаешь так больно, так далеко лететь с пьедестала, что не у каждого хватит сил и желания встать и начать всё заново. Всегда проще уйти, пока ты в фаворе – красивым, чемпионом. И намного тяжелее возвращаться на прежние позиции. Ведь никому не интересно, что там у тебя происходит в жизни, как тебе сложно. Может, ты играешь не с теми людьми, может, у тебя сменился тренер или нет возможности выезжать на какие-то соревнования, ещё что-то. Болельщики обычно видят только результат на табло. Очень легко говорить: «Да они там зажрались, сколько можно выигрывать, дайте дорогу молодым», — цитирует Сидорову «Команда России».

Сидорова также является двукратной чемпионкой зимних Универсиад.