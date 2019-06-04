Ласицкене рассказала, почему не смотрит соревнования по телевизору

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене поделилась планами на сезон и сообщила, в каких соревнованиях намерена принять участие.
«Дальше у меня очень частые старты. Во-первых, все этапы «Бриллиантовой лиги», где есть женская высота, следующий пройдёт в Осло 13 июня. Во-вторых, ещё коммерческие турниры, ближайшие — в Германии и Польше. Всё это будет помогать решать задачи и психологической, и технической подготовки, проводить ту работу, которая поможет выйти на пик формы к чемпионату мира. Плюс очень интересный старт предстоит в Минске в сентябре — матчевая встреча Европа — США. Не забудем чемпионат России и, скорее всего, Военные игры.
Я не смотрю соревнования по телевизору. Могу глянуть на Сергея Шубенкова, Анжелику Сидорову, Илью Шкуренева, но это тоже зависит от обстоятельств. Я не из тех, кто смотрит — эмоционально меня это выхлестывает, а технически ничего не даёт.
Когда будут дом и дети? Давайте не будем на эту тему перед олимпийским сезоном разговаривать. После Токио встретимся и об этом поговорим», — цитирует Ласицкене «Матч ТВ».
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