«Кристалл» и «Дельта» вышли в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов

В Назаре (Португалия) стартовал плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
Саратовская «Дельта» победила польскую команду «Бока Гданьск» со счётом 3:1. В составе российской команды по голу забили Игор Мело Матеус, Владислав Аксёнов и Андрей Андреев.
«Кристалл» из Санкт-Петербурга разгромил бельгийский «Картель Ватерлоо» со счётом 11:2. Трижды в этом матче отличился Маурисиньо, по 2 гола забили Дмитрий Шишин, Суарес Да Коста Родриго и Владислав Жариков.
Матчи 1/8 финала состоятся 6 июня. За выход в четвертьфинал соревнований «Дельта» поспорит с венгерским «Щервы», переигравшим ранее португальский «Насьональ де Мадейра» (4:1). «Кристалл» в 1/8 финала сыграет либо с украинским «Евроформатом-Бодон», либо с испанской «Ла Нусией».
Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
1/16 финала
«Дельта» (Саратов) — «Бока Гданьск» (Польша) – 4:1 (2:0, 0:0, 1:1).
«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Картель Ватерлоо» (Бельгия) – 11:2 (4:0, 2:1, 5:1).
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