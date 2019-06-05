«Кристалл» и «Дельта» вышли в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов

В Назаре (Португалия) стартовал плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Саратовская «Дельта» победила польскую команду «Бока Гданьск» со счётом 3:1. В составе российской команды по голу забили Игор Мело Матеус, Владислав Аксёнов и Андрей Андреев.

«Кристалл» из Санкт-Петербурга разгромил бельгийский «Картель Ватерлоо» со счётом 11:2. Трижды в этом матче отличился Маурисиньо, по 2 гола забили Дмитрий Шишин, Суарес Да Коста Родриго и Владислав Жариков.

Матчи 1/8 финала состоятся 6 июня. За выход в четвертьфинал соревнований «Дельта» поспорит с венгерским «Щервы», переигравшим ранее португальский «Насьональ де Мадейра» (4:1). «Кристалл» в 1/8 финала сыграет либо с украинским «Евроформатом-Бодон», либо с испанской «Ла Нусией».

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

1/16 финала

«Дельта» (Саратов) — «Бока Гданьск» (Польша) – 4:1 (2:0, 0:0, 1:1).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Картель Ватерлоо» (Бельгия) – 11:2 (4:0, 2:1, 5:1).