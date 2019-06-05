Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде-2019 из-за отстранения ВФЛА

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов рассказал, что отечественные атлеты примут участие в соревнованиях Универсиады-2019 в Неаполе во всех видах спорта, кроме лёгкой атлетики.

«Около 280 спортсменов примут участие в летней Универсиаде в Неаполе, всего состав делегации составит 361 человек. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях во всех видах спорта, кроме лёгкой атлетики. К сожалению, из-за статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики россияне не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено», — приводит слова Сейранова ТАСС.

Российские легкоатлеты уже во второй раз не принимают участия в Универсиаде. Также они не выступили на Студенческих играх в 2017 году в Тайбэе.

Универсиада в Неаполе пройдёт с 3 по 14 июля.