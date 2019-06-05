Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде-2019 из-за отстранения ВФЛА

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов рассказал, что отечественные атлеты примут участие в соревнованиях Универсиады-2019 в Неаполе во всех видах спорта, кроме лёгкой атлетики.
«Около 280 спортсменов примут участие в летней Универсиаде в Неаполе, всего состав делегации составит 361 человек. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях во всех видах спорта, кроме лёгкой атлетики. К сожалению, из-за статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики россияне не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено», — приводит слова Сейранова ТАСС.
Российские легкоатлеты уже во второй раз не принимают участия в Универсиаде. Также они не выступили на Студенческих играх в 2017 году в Тайбэе.
Универсиада в Неаполе пройдёт с 3 по 14 июля.
- 5 июня 2019
-
18:28
-
18:05
-
17:43
-
17:41
-
16:34
-
15:52
-
14:41
-
14:33
-
13:48
-
13:33
-
12:49
-
11:49
-
10:18
-
09:27
-
09:18
-
00:58
-
00:21
- 4 июня 2019
-
22:46
-
21:04
-
20:43
-
20:28
-
19:47
-
19:31
-
18:45
-
18:36
-
17:56
-
16:54
-
16:17
-
15:14
-
15:13
-
14:50
-
13:24
-
12:43
-
11:45
-
10:52