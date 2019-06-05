Благотворительный забег в помощь трёхлетней девочке пройдёт 12 июня в Костроме

12 июня в рамках всероссийского спортивного проекта «Бегом по Золотому кольцу» в Костроме пройдёт полумарафон «Здорово, Кострома!», в котором примут участие около 3000 человек в возрасте от 4 до 78 лет. Ожидается, что среди них будет не менее 1000 участников из других регионов.
Уже второй год от Фонда помощи «География Добра» в марафоне участвует «Команда мечты». В этом году благотворительный забег проходит в поддержку девочки Насти Беловол. Насте всего 3 года, и она не слышит этот мир. Решающая операция в США на 98% вернёт девочке слух, но для её проведения необходимо собрать 7 504 000 рублей.
К «Команде мечты» Насти Беловол может присоединиться каждый.
1. Зайдите на сайт russiarunning.com
2. Найдите событие — полумарафон «Здорово, Кострома» — 2019
3. Выберите дистанцию забега (21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м, 300 м).
4. Пройдите регистрацию.
5. Сделайте благотворительное пожертвование вместе с БФ «География Добра».
6. Оплатите и получите подтверждение участия.
Гонка начнётся на площади имени легендарного Ивана Сусанина. Помимо соревнований в день марафона там будут организованы культурная программа, показательные выступления и мастер-классы. Кострома — родина Снегурочки. В честь неё состоится детский флешмоб — забег маленьких снегурочек.
Поддержать «Команду мечты» Анастасии Беловол можно и другими способами:
1. Онлайн марафон — публикация или видео с личным обращением на ваших официальных страницах в социальных сетях.
2. Пожертвование на сайте географиядобра.рф
3. SMS на 7522 со словом Жить 500, где 500 — любая сумма
4. Сбербанк Онлайн — р/с 40703810129000000118 / ИНН 4401165180 / БИК 043469623 В назначении платежа укажите: Анастасия Беловол.
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