Благотворительный забег в помощь трёхлетней девочке пройдёт 12 июня в Костроме

12 июня в рамках всероссийского спортивного проекта «Бегом по Золотому кольцу» в Костроме пройдёт полумарафон «Здорово, Кострома!», в котором примут участие около 3000 человек в возрасте от 4 до 78 лет. Ожидается, что среди них будет не менее 1000 участников из других регионов.



Уже второй год от Фонда помощи «География Добра» в марафоне участвует «Команда мечты». В этом году благотворительный забег проходит в поддержку девочки Насти Беловол. Насте всего 3 года, и она не слышит этот мир. Решающая операция в США на 98% вернёт девочке слух, но для её проведения необходимо собрать 7 504 000 рублей.

К «Команде мечты» Насти Беловол может присоединиться каждый.

1. Зайдите на сайт russiarunning.com

2. Найдите событие — полумарафон «Здорово, Кострома» — 2019

3. Выберите дистанцию забега (21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м, 300 м).

4. Пройдите регистрацию.

5. Сделайте благотворительное пожертвование вместе с БФ «География Добра».

6. Оплатите и получите подтверждение участия.

Гонка начнётся на площади имени легендарного Ивана Сусанина. Помимо соревнований в день марафона там будут организованы культурная программа, показательные выступления и мастер-классы. Кострома — родина Снегурочки. В честь неё состоится детский флешмоб — забег маленьких снегурочек.

Поддержать «Команду мечты» Анастасии Беловол можно и другими способами:

1. Онлайн марафон — публикация или видео с личным обращением на ваших официальных страницах в социальных сетях.

2. Пожертвование на сайте географиядобра.рф

3. SMS на 7522 со словом Жить 500, где 500 — любая сумма

4. Сбербанк Онлайн — р/с 40703810129000000118 / ИНН 4401165180 / БИК 043469623 В назначении платежа укажите: Анастасия Беловол.