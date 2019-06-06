5 олимпийских чемпионов представят Россию на Европейских играх в Минске

Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав сборной России на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В заявку включены 225 российских спортсменов — 124 мужчины и 101 женщина.
«Самым важным вопросом повестки дня было утверждение состава олимпийской команды России для участия в Европейских играх в Минске. Был заслушан доклад спортивного директора ОКР Андрея Конокотина. Состав нашей команды будет включать 225 спортсменов, 58 из которых заслуженные мастера спорта. Среди участников будет 18 победителей первых Европейских игр в Баку и пять олимпийских чемпионов: самый опытный член команды Алексей Алипов — олимпийский чемпион в стендовой стрельбе, две олимпийские чемпионки по художественной гимнастике в командных соревнованиях, борцы Наталья Воробьёва и Абдулрашид Садулаев. У нас была заявлена Алия Мустафина, но, к сожалению, она получила травму и не сможет принять участие.
Наша команда боеспособна, серьёзно настроена. Порядка 70 наград хотим завоевать на этих соревнованиях, 30 из которых — высшего достоинства, и поспорить за первое место с общекомандном зачёте», — цитирует главу ОКР Станислава Позднякова сайт «Матч ТВ».
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