Российской легкоатлетке запретили перевозить шесты в немецкой авиакомпании

Чемпионка Европы 2014 года, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова рассказала, что несмотря на все разрешения, не смогла перевезти самолётом шесты для прыжков в высоту.

«Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку шестов, а в аэропорту говорят „сорян, мы не возим шесты“, — написала Сидорова в „Инстаграме“, пожаловавшись на немецкую авиакомпанию Lufthansa.

Как сообщила 27-летняя спортсменка, вместо соревнований в Инсбруке (Австрия) она была вынуждена полететь домой.

Ранее Анжелика показала седьмой результат в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.

Сидорова также является чемпионкой Европы в помещении (2015), шестикратной чемпионкой России в помещении (2014—2019), двукратной чемпионкой России (2014, 2015).