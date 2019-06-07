Российской легкоатлетке запретили перевозить шесты в немецкой авиакомпании
Чемпионка Европы 2014 года, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова рассказала, что несмотря на все разрешения, не смогла перевезти самолётом шесты для прыжков в высоту.
«Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку шестов, а в аэропорту говорят „сорян, мы не возим шесты“, — написала Сидорова в „Инстаграме“, пожаловавшись на немецкую авиакомпанию Lufthansa.
Как сообщила 27-летняя спортсменка, вместо соревнований в Инсбруке (Австрия) она была вынуждена полететь домой.
Ранее Анжелика показала седьмой результат в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.
Сидорова также является чемпионкой Европы в помещении (2015), шестикратной чемпионкой России в помещении (2014—2019), двукратной чемпионкой России (2014, 2015).
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