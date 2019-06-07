Бородавко сказал, как новый календарь повлияет на подготовку российских лыжников

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги первого предсезонного сбора в Крыму и прокомментировал новый вариант календаря Кубка мира.
В составе группы тренируются Александр Большунов, Андрей Собакарёв, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталья Непряева.
«Всё нормально, сбор прошёл хорошо, а те цели, которые были поставлены, выполнены. Всё по плану, никаких инцидентов не произошло, то есть без травм и каких-либо потерь. Главное, что планировали: поработать над аэробной выносливостью и над общей силой, очень много крутили велосипед, были большие и длинные кросс-походы, много силовых тренировок в зале.
Как на ход подготовки повлияет новый календарь на сезон-2019/20? Не всё в нашу пользу. Было 12 спринтов, теперь — 14, одни 15-километровые гонки, всего один скиатлон в начале сезона. Всё идёт к облегчению. К сожалению, всё это больше для тех, кто лучше владеет спринтом. Серьёзно перестраивать подготовку не будем, но акценты, конечно, будем смещать, больше внимания спринту будем уделять», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
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