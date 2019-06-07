Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, обыграв австралиек

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале российские ватерполистки обыграли команду Австралии со счётом 9:8 (3:1, 1:3, 3:0, 2:4). Самыми результативными у победительниц стали Екатерина Прокофьева и Анастасия Симанович, забросившие по три мяча.

8 июня за место в финале россиянки сыграют с лучшей командой в четвертьфинальной паре Италия – Канада.

Сборная России, которая выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.



Водное поло. Суперфинал Мировой лиги. Будапешт, Венгрия

Четвертьфинал

Австралия – Россия – 8:9 (1:3, 3:1, 0:3, 4:2).