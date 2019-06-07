«Дельта» вышла в полуфинал КЕЧ по пляжному футболу, лишившись двух вратарей

Из трёх российских команд-четвертьфиналистов в полуфинал проходящего в Назаре Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу вышла только «Дельта». Саратовский клуб в четвертьфинальном матче победил итальянскую «Катанию» со счётом 8:6. Хет-трики оформили Андрей Панкратов и Игор Мело Матеус, по голу забили Владислав Аксенов и Андрей Андреев. В ходе встречи у «Дельты» были удалены оба вратаря, поэтому в полуфинале против португальской «Браги» саратовцам придётся играть с полевым игроком в воротах.
По сетке плей-офф «Дельта» могла встретиться с московским «Спартаком», но красно-белые, как и на групповом этапе, уступили «Браге». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев песка.
Ещё в одном четвертьфинале московский «Локомотив», ставший накануне победителем Кубка вызова, уступил испанскому «Леванте» со счётом 2:3.
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