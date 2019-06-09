«Кристалл» стал девятым в КЕЧ по пляжному футболу в Португалии

Санкт-петербургский «Кристалл» крупно обыграл киевский клуб «Артур Мьюзик» в матче за девятое место в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия). Встреча завершилась в пользу российской команды со счётом 15:4.

В составе «Кристалла» покер на счету Суареса Да Косты Родриго, хет-трик в активе Владислава Жарикова, дубли — у Датиньи, Маурисиньо и Егора Ремизова, по одному голу забили Кирилл Романов и Алексей Ильинский.

Ранее московский ЦСКА обыграл французский «Гранд-Мот» со счётом 7:5 и занял в КЕЧ 13-е место.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Матч за 9-е место

«Артур Мьюзик» (Украина) — «Кристалл» (Россия) — 4:15 (0:5, 2:4, 2:6).