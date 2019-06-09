Шляхтин: у IAAF есть вопросы к России по отстранённым специалистам

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что у IAAF существуют вопросы, касающиеся отстранённых тренеров и специалистов.



Ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«В сегодняшнем решении совета IAAF было отмечено, что в российской легкой атлетике есть болевые вопросы, связанные с отстраненными тренерами и специалистами. Я хотел бы подчеркнуть, что упомянутые в СМИ тренеры и специалисты были отстранены от профессиональной деятельности в спорте. По вновь появившимся в СМИ фактах ВФЛА оперативно проинформировала региональную федерацию, региональное спортивное руководство и РУСАДА, которое сейчас ведет расследование. Факт нарушений еще необходимо доказать.



Следующий совет IAAF пройдет в конце сентября. Было отмечено, что решение может быть принято и раньше, но ключевым в повестке нашего восстановления остается вопрос проверки проб. Мы же со своей стороны будем продолжать системную работу в сотрудничестве с рабочей группой IAAF, основанную на нулевой терпимости к допингу и изменении антидопинговой культуры в российской легкой атлетике. В самое ближайшее время состоится моя очередная встреча с рабочей группой IAAF, в настоящий момент находимся на стадии согласования времени и даты встречи», — приводит слова сайт ВФЛА.

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