Ефимова, Каменева, Малютин и Жилкин одержали победы на турнире «Маре Нострум»

Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на первом этапе международного турнира «Маре Нострум», который проходит в Монако. Она показала время 2 минуты 24,09 секунды, второй стала аргентинка Джулия Себастьян (2.26,78), бронзовую награду завоевала ещё одна россиянка Мария Темникова (2.27,44).



На дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин победу одержал россиянин Мартин Малютин с результатом 1 минута 46,49 секунды. Британец Джеймс Гай (1.46,90) финишировал вторым, россиянин Александр Красных (1.47,44) — третьим.



Россиянин Андрей Жилкин (52,18) стал первым на 100-метровке баттерфляем, второй – Гай (52,31), третий — белорус Евгений Цуркин (52,65).



В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала Венгерка Катинка Хошсу (1.00,22), второе место заняла россиянка Мария Каменева (1.00,41), третье — представительница Гонконга Оу Кайчунь (1.00,93).



В заплыве на 200 метров баттерфляем победила Хошсу (2.07,56), россиянка Светлана Чимрова (2.08,73) финишировала второй, венгерка Жужанна Якабош (2.09,25) — третьей.



На дистанции 400 метров вольным стилем россиянка Валерия Саламатина (4.08,54) заняла третье место. Первой стала аргентинка Дельфина Пиньятелло (4.08,34), второй — японка Мию Намба (4.08,44).



В турнире на выбывание в заплыве на 50 метров баттерфляем Арина Суркова (26,26) стала второй, уступив белоруске Анастасие Шкурдай (26,06).



Андрей Рылов (24,78) проиграл в финале заплыва на 50 метров на спине американцу Майклу Эндрю (24,45).

Ефимова (30,04) праздновала победу в заплыве на 50 метров брассом, опередив бразильянку Женнифер Консейсан (30,42).



Каменева (24,51) стала первой в заплыве на 50 метров вольным стилем, выиграв у представительницы Гонконга Шивон Бернадетт Хоуи (24,85).