Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о продлении отстранения ВФЛА

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не стал комментировать решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
«Я рекомендую вам обратиться к нашим спортивным властям, я просто не знаю нюансов, на основе чего принято решение, поэтому было бы неправильно комментировать», — приводит слова Пескова ТАСС.
Глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен ранее сообщил, что ВФЛА не выполнила все необходимые условия для возвращения полноправного членства. В частности, рабочая группа располагает информацией, что «отстранённые тренеры и врачи продолжают работу».
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.
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