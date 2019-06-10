Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о продлении отстранения ВФЛА

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не стал комментировать решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.



«Я рекомендую вам обратиться к нашим спортивным властям, я просто не знаю нюансов, на основе чего принято решение, поэтому было бы неправильно комментировать», — приводит слова Пескова ТАСС.

Глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен ранее сообщил, что ВФЛА не выполнила все необходимые условия для возвращения полноправного членства. В частности, рабочая группа располагает информацией, что «отстранённые тренеры и врачи продолжают работу».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

Конева: ВФЛА делает что-то не то. Это уже просто смешно