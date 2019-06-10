Тренер Ласицкене — руководству ВФЛА: кого вы ещё пытаетесь обмануть?

Геннадий Габрилян, тренер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене, прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетике. Ранее Ласицкене призвала руководство ВФЛА добровольно уйти в отставку.



«В марте 2018 года я уже обращался с просьбой не сдавать нашу лёгкую атлетику. И продолжаю сегодня. Российские легкоатлеты, уже в который раз, честно борются в нейтральном статусе и побеждают на международных стартах. А вы, как выяснилось, до сих пор не в силах навести порядок у себя, для того, чтобы вернуть своим же спортсменам флаг и гимн. Пора не на словах, а на деле действовать по-настоящему жёстко. Со всеми, невзирая на ранги и титулы, кто своими поступками или бездействием топят лёгкую атлетику. Подставляют её и при этом находят оправдания. Кого вы ещё пытаетесь обмануть?», — написал Габрилян в своём «инстаграме».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку