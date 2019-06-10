Российский сноубордист Уайлд, не получивший допуск, полностью здоров

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд после прохождения дополнительного медобследования подчеркнул, что не имеет проблем со здоровьем.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выдало Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем. По этой причине спортсмен не может принимать участие в сборах и выступать на соревнованиях.

«Да, мне не дали допуск. При этом мои врачи в Австрии говорят, что я здоров на сто процентов. Пока не знаю, что делать дальше», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи. Кроме того, он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2013 года. За сборную России выступает с 2012 года.