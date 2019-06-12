Семеня: я не идиотка, зачем мне принимать лекарства?

Двукратная олимпийская чемпионка, представительница ЮАР Кастер Семеня призвала Международную ассоциацию легкоатлетических федераций бороться с допингом, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.
8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки должны принимать препараты для снижения уровня гормона. Семеня подала иск в Федеральный суд Швейцарии, который временно приостановил действия правил по отношению к ней. IAAF намерена оспорить этот вердикт.
«Я талантливая легкоатлетка, переживать мне не о чем. Я могу бежать на любых соревнованиях. Я могу выступать на 100 м, 200 м, в прыжках в длину, семиборье. Выбирайте сами. Даже если мне запретят выступать на 800 м, это не будет иметь никакого значения. Я выиграла всё, что хотела. Я не идиотка, зачем мне принимать лекарства? Я чистая спортсменка, никогда не жульничала. Им нужно сосредоточиться на борьюе с допингом, а не на мне», — цитирует Семеню BBC.
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