В ВФЛА назвали дату рассмотрения «дела Сильнова»

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте сообщила, что вопрос о временном приостановлении деятельности Андрея Сильнова на посту первого вице-президента ВФЛА в связи с фактом возможного нарушения им антидопинговых правил будет рассмотрен 14 июня.



Сегодня, 12 июня, стало известно, что олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Сильнов получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил. Комментировать информацию о нарушении он отказался.



Сильнов был избран на пост первого вице-президента ВФЛА 9 декабря 2016 года.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе отстранение ВФЛА. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.