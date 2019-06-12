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В ВФЛА назвали дату рассмотрения «дела Сильнова»

В ВФЛА назвали дату рассмотрения «дела Сильнова»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте сообщила, что вопрос о временном приостановлении деятельности Андрея Сильнова на посту первого вице-президента ВФЛА в связи с фактом возможного нарушения им антидопинговых правил будет рассмотрен 14 июня.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Сильнов получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил. Комментировать информацию о нарушении он отказался.

Сильнов был избран на пост первого вице-президента ВФЛА 9 декабря 2016 года.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе отстранение ВФЛА. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

Чемпион ОИ-2008 Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил
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