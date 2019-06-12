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Медведева опубликовала поздравление с Днём России, допустив ошибку с флагом

Медведева опубликовала поздравление с Днём России, допустив ошибку с флагом
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала поздравление с Днём России.

«С Днём России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником, великий народ!» – написала Медведева.

Евгения опубликовала рисунок, на котором был изображён неправильный порядок цветов флага.

Затем спортсменка уточнила, что рисовала не она, а фанатка, и позднее опубликовала исправленное изображение.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

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