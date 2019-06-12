Чемпионку мира из США исключили из федерации гимнастики из-за мема в соцсети

Американскую гимнастку Терин Хамфри, ставшую в 2003 году чемпионкой мира, исключили из национальной федерации после того, как спортсменка опубликовала мем в социальной сети.



Надпись в размещённом на её странице посте гласила: «То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием». Американская гимнастика в последнее время переживает череду скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и насилием, поэтому мем с подобным содержанием вызвал у людей шквал негодования. По словам гимнастки, дошло до того, что ей угрожали и обещали сжечь дом.



«Я говорила только о собственном опыте. Каждый день я чувствовала боль и усталость. Когда я публиковала этот мем, я имела в виду только тренировки. Я даже не думала о том, что его могут воспринять как-то иначе», — приводит слова Хамфри KSHB.