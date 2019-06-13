Велогонщик Фрум, получивший множественные переломы, перенёс операцию

Британский велогонщик команды Ineos Крис Фрум перенёс операцию после многочисленных переломов, полученных на гонке «Критериум Дофине». Спортсмен на высокой скорости врезался в стену, сломав бедренную кость, локоть и несколько рёбер, сообщает Sky Sports.

Криса на вертолёте транспортировали в клинику Сент-Этьенна, где и была проведена операция. Велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке. Вчера, 12 июня, менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд подтвердил, что Крис Фрум не сможет выступить на «Тур де Франс».