Россиянка Авдеева – в финале чемпионата мира по стрельбе из блочного лука

Представительница России Наталья Авдеева выступит в финале чемпионата мира по стрельбе из блочного лука, который проходит в Нидерландах. В поединке за выход в решающую стадию соревнований она одержала победу над Есим Бостан из Турции со счётом 149:145.
В финале 30-летней российской спортсменке будет противостоять американка Пэйдж Пирс. Поединок состоится 15 июня.
Другие представители России выступили менее удачно. В смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука сборная России дошла до четвертьфинала, уступив команде Колумбии, а в индивидуальном первенстве у мужчин Павел Крылов потерпел поражение от голландца Петера Элзинге в третьем раунде.
В соревнованиях по стрельбе из классического лука Ксения Перова добралась до четвертьфинала, где уступила Чой Ми Сун из Южной Кореи. У мужчин Артём Махненко, Эрдем Ирдынеев, Бэлигто Цынгуев покинули чемпионат мира на стадии третьего раунда.
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